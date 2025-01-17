Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi

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Ticaret Bakanlığı, Suriye'de 11 Ocak'ta uygulamaya giren tek tip vergilendirme sisteminin tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğunu ve Türkiye ile Suriye arasında ticaretin geliştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

17.01.2025 14:46
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Ticaret Bakanlığı, Suriye'de 11 Ocak'ta tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçildiğini belirterek, "Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de geçici hükümetin "Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdığı" yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verildi.

SURİYE YÖNETİMİ TEK TİP VERGİ UYGULAMASINA GEÇTİ

Açıklamada, "Suriye yeni yönetimi 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır." denildi.

Türkiye'nin Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'deki Gümrük Vergi Düzenlemesine Açıklama

Açıklamada, Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    Suriye'nin kendini toplaması lazım Esad kasada para bırakmadı 4 1 Yanıtla
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