Suriye'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına saldıran şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, Türk halkından ve Türkiye'den özür dilediklerini ifade etti.

05.07.2024 21:41
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Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile emniyet güçleri çalışma başlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öpen şahıs, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi azmettirenlerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Türk halkından özür diledi

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi.

Yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." dedi.

Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı - Son Dakika

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