Suriye\'de Türkmenler istişare toplantısı için bir araya geldi

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Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenler, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm sürecine destek vermek, yeni hükümetin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde gerçekleştirilen toplantıya, Halep, Lazkiye, Şam, Humus, Hama, Kuneytra ve Rakka bölgelerinden Türkmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkmen Meclis Başkanı Faysal Cuma, yeni hükümeti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tebrik ederek, bugün Türkmenlerin geleceğinin güvence altına alınması ve halkın sorunlarına çözümler üretilmesi amacıyla toplandıklarını söyledi.

Bin yıldır yaşam sürdükleri bu topraklarda kimliklerinden, davalarından ve değerlerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Cuma, "Aynı ruh ve inançla Suriye'deki varlığımızı korumak, halkımızı savunmak ve geleceğimizi güvence altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cuma, Suriye halkının rejimden kurtulması ve yeniden ayağa kalkması vesilesiyle tüm Suriyelileri tebrik etti.

-"Suriye'nin inşası için mücadele edeceğiz"

Türkmen Meclisi İstişare Kurulu Başkanı Abdurrahman Mustafa ise Suriye Türkmenlerinin, ülkenin bütünlüğünü savunduğunu ve bu uğurda büyük bedeller ödediğini belirtti.

"Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü henüz sağlanabilmiş değil." diyen Mustafa, "Biz Türkmenler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Türkmenler olarak muhalif bir yapı oluşturmak gibi bir hedefimiz yok. Şam yönetimini destekliyoruz ve her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde, Türkmenlerin hak ettikleri yerde olması gerektiğini vurgulayan Mustafa, "Suriye Türkmenleri görmezden gelinmemelidir. Türkmenler birdir ve bundan sonra birliğimizi daha da pekiştirerek, Suriye'nin inşası için mücadele edeceğiz." dedi.

-"Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği destek bizim için çok kıymetlidir"

Türkmen komutan Fehim İsa da Suriye'de yıllardır süren zorlukların ardından Şam'da önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

İsa, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Şara ve diğer yetkililerle görüştük. Devletimizin yanında olduğumuzu ve Suriye'nin geleceğini inşa etme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yeni Suriye'nin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağız ve bu sürece katkıda bulunacağız. Şam'da ve diğer bölgelerde halen büyük güvenlik sorunları ve terör örgütlerinin tehditleri mevcut. Bu nedenle süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Fırat'ın doğusunda bulunan bölgeler bizim için stratejik önem taşımaktadır. Terör unsurlarının elinde bulunan bölgeler nedeniyle mücadelemiz devam ediyor ve edecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına teşekkür eden İsa, "Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.