Suriye'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Suriye'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Milyon Hap Ele Geçirildi

03.06.2026 13:15
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Suriye İçişleri Bakanlığı, mayıs ayında 26 milyondan fazla captagon hap ve 16 bin ton kimyasal madde ele geçirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, mayıs ayında uyuşturucu kaçakçılığı ve üretimine yönelik operasyonlarda 26 milyondan fazla captagon hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 16 bin ton kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarına dair bilgi verildi.

Açıklamada, Şam kırsalında düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmiş yaklaşık 25 milyon captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında ayrıca Şam kırsalında faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin de çökertildiği bilgisi verilen açıklamada, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Buna göre mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 milyon 142 bin captagon hap, 15 bin 850 ton kimyasal madde ve 1280 kimyasal madde şişesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Suriye, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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