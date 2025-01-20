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Suriye'de Yeni Dönem: Dizi Sektörü Ayağa Kalkıyor

Suriye\'de Yeni Dönem: Dizi Sektörü Ayağa Kalkıyor

Baas rejiminin çöküşü sonrası Suriye'deki dizi oyuncuları, sektörü yeniden canlandırmayı hedefliyor.

20.01.2025 12:19
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Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimin göreve geldiği Suriye'de, dizi oyuncuları sektörü el birliğiyle ayağa kaldırmayı hedefliyor.

AA muhabirleri, Suriye'de yayınlanacak "Beşan'ın Kızları" dizisinin çekildiği seti görüntüledi.

Dizi oyuncuları, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik rejim döneminde yaşadıklarını anlattı, yeni döneme ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Suriyeli oyuncu Randa Halabi, Ammar Tammim'in yönetmenliğini yaptığı "Beşan'ın Kızları" adlı dizide "Hilal" karakterini canlandırdığını, dizinin senaryosunun çok keyifli bir hikaye sunduğunu söyledi.

Senaryonun detayları hakkında bilgi paylaşamayacağını belirten Halabi, "İzleyicilere sürpriz olsun. Birkaç hikaye ve olay örgüsü içeren bir yapım. Umarız izleyiciler beğenir." dedi.

Halabi, Baas rejiminin çöküşünün dizi ve film sektörüne etkilerine değinerek, "Rejimin çöküşüyle olan her şey, dramaya fayda sağlayacak." diye konuştu.

Dramanın "her zaman özgürlükler üzerine inşa edileceğine" inandığını vurgulayan Halabi, "Özgürlüklerin ortam bulmasıyla dramada da sınırların kalktığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu dönem, sanat, sanatçı ve halk için birçok olumlu şey vadediyor"

Halabi, devrik rejim döneminde "çok şeyden mahrum kaldıklarını" ve sansür nedeniyle birçok önemli konuyu gündeme taşıyamadıklarını vurgulayarak, yeni dönemde sanat, müzik ve dramada yepyeni bir çağın başlamasını umduğunu kaydetti.

"Bu (Baas rejiminin çöküşü), ülke ve büyük Suriye halkı için yalnızca iyilik getirecek yeni bir dönem." ifadesini kullanan Halabi, "Dramadan, sistemin çürümüş rejiminden aldığı yaraları iyileştirmesini temenni ediyorum. Şimdi yeni bir döneme girdik. Bu dönem, sanat, sanatçı ve halk için birçok olumlu şey vadediyor." şeklinde konuştu.

"Tükenmemize neden olan rejim"

Oyuncu Susan Skaf, canlandırdığı "Sabah" karakteri için, "Sabah, Paşa'nın ilk eşi. Paşa tarafından büyük bir haksızlığa uğramış ve hakkını almak istiyor. Bu nedenle intikam peşinde." ifadesini kullandı.

Ülkesi Suriye'nin özgürlüğünü yeniden kazanmasının sevincini paylaşan Skaf, yıllar boyunca tükenmelerine neden olan rejimden kurtulduklarının altını çizdi. Skaf, "Halkımıza bu kurtuluşu lütfettiği için Allah'a sonsuz şükürler olsun." dedi.

Sermaye, güvenlik ve huzur ortamı beklentisi

Dizide "Ebu Munir" karakterini canlandıran oyuncu Vail Ramadan da Suriye'de el birliğiyle oyunculuğu canlandırmaları gerektiğine vurgu yaparak, bunun için sermaye, güvenlik ve huzur ortamının şart olduğunu söyledi.

Yeni Suriye'ye yatırım yapmak isteyen tüm yapımcıları memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ramadan, "İnşallah Suriye, her bakımdan eskisinden daha güzel olacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Dönem: Dizi Sektörü Ayağa Kalkıyor - Son Dakika

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