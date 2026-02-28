Suriye'den İran'ın Saldırıları için Kınama

(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın bazı Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan saldırılarını "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin söz konusu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulanarak, bu devletlerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidin kesin biçimde reddedildiği kaydedildi. Ayrıca, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Şam yönetimi, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye destek veren tüm çabalara bağlılığını yineleyerek, güvenlik ve istikrarın barışçıl yollarla sağlanması gerektiğini belirtti.