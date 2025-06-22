Suriye'den Kamışlı Havaalanı Açıklaması

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, Kamışlı Havaalanı'nın işletilmesine dair terör örgütü PKK/ YPG'nin oluşturduğu sözde "Genel İdare"ye ilişkin olarak, havaalanının işletilmesinin yalnızca kendilerinin yetkisinde olduğunu duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumundan, terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu sözde "öz yönetim"in Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanının işletmesine dair "Genel İdare" kurduğunu duyurmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kurumun açıklamasında, "Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülkedeki tüm havalimanlarını yönetme, işletme, Suriye hava sahasında hava trafiğini düzenleme ve havacılıkla ilgili her türlü bildirimi yayımlama veya değiştirme konusunda yasal olarak yetkili tek mercidir." ifadesi kullanıldı.

Kamışlı Havaalanı'nın halihazırda her türlü hava trafiğine kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, "Havaalanının işletilmesi veya kullanılması yönündeki herhangi bir karar, yalnızca kurumumuz tarafından alınabilir. Bu kurumla koordinasyon ve resmi onay olmadan yapılacak her türlü girişim, uluslararası havacılık hukukunun açık ihlali sayılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu açıklama, örgüte bağlı sözde "öz yönetim"in Kamışlı Havaalanı'na dair kurduğu "Genel İdare" adımının ardından geldi.

Rus ordusu, Haseke ilinin Kamışlı ilçesindeki havaalanını, "güvenlik karesi" olarak bilinen askeri bölgede 8 Aralık 2024'ten önce aktif olarak kullanıyordu. Halihazırda havaalanında askeri varlık göstermeye devam eden Rus ordusu, Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından ağır silahlarının bir kısmını Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çekmişti. Bu adımdan sonra terör örgütü PKK/YPG havaalanını işgal ederek kontrolü ele geçirmişti.

Örgüte bağlı sözde "öz yönetim", dün havaalanı için sözde bir "Genel İdare Kurumu" kurduğunu açıklamıştı.