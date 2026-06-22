Suriye'den Katar'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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Suriye'den Katar'a Taziye Mesajı

22.06.2026 22:09
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Suriye, Katar'daki patlama nedeniyle taziye mesajı gönderdi, yaralılara acil şifalar diledi.

Suriye, Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir sanayi tesisinde meydana gelen, ölü ve yaralıların bulunduğu olay nedeniyle Katar'a taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan'da yaşanan olayın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin bu zor süreçte Katar'ın yanında olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifalar temenni edildi.

Bakanlık, Suriye'nin kardeş Katar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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