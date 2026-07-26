Suriye'den Lübnan Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den Lübnan Açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki kaosun Suriye'ye yansımasını ve askeri müdahaleyi reddetti.

ŞAM (AA) – Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'da yaşanabilecek herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını belirtti ve ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyeti bulunmadığını söyledi.

Şara, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını ifade etti.

Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetlerinin olmadığını belirten Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Lübnan'daki çözümün yalnızca güvenlik odaklı olmaması gerektiğini vurgulayan Şara, krize kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Şara, Lübnan'da silah kullanımı ve savaş-barış kararları konusunda tek yetkilinin devlet olmasını desteklediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

İsrail ile güvenlik anlaşması

İsrail ile çatışmadan kaçındıklarını belirten Şara, bunun Suriye açısından herhangi bir çıkar sağlamayacağını söyledi.

Şara, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. İsrail ile yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir."

Şara, ayrıca Suriye'deki askeri üslerin geleceğine ilişkin Rusya ile yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığını aktardı.

Kaynak: AA

Politika, Lübnan, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Lübnan Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'den Lübnan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.