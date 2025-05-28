- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara Halep'te

HALEP - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, temaslarda bulunmak üzere Halep'e geldi. Eş-Şara, Halep ziyaretinde alimler heyetiyle görüşmeler gerçekleştirirken görüşmede, komitenin Suriye'deki çalışmalarını güçlendirme ve misyonunu genişletme mekanizmaları ve araçları ele alındı.

Şara daha sonra "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere kaleye geçti. Etkinlikte Suriye ordusu mensupları ve şehit aileleri onurlandırdı. Etkinlikte konuşmasında Halep'in ekonomik önemine vurgu yapan Şara, "Zalimlere karşı savaşımız sona erdi ancak yoksulluğa karşı savaşımız başladı" dedi.