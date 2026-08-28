Suriye diplomatik pasaportlarına vize muafiyeti

Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de göreve atanmalarında, Türkiye'ye her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu pasaport sahipleri, her 180 günlük süre içinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.