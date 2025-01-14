Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Güncel

(ANKARA) - Suriye'de geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımda, Ankara'ya yarın resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Suriye'de geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımda, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şeybani aralık ayında Şam yönetiminin devrilmesinin ardından geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Şeybani'nin Türkiye'deki İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunu olduğu ve doktora programına devam ettiği belirtilmişti.