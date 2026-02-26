Suriye Enformasyon Bakanı'ndan Türk Medya'ya Övgü - Son Dakika
Suriye Enformasyon Bakanı'ndan Türk Medya'ya Övgü

26.02.2026 13:21
Bakan Mustafa, Türk medyasının Suriyelilerin acılarını gerçeğe sadık yansıttığını belirtti.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Türk medya kuruluşlarının, Suriyelilerin çektiği acıları gerçeğe sadık kalarak yansıttığını ve ülkedeki durumun uluslararası toplumun vicdanında canlı kalmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Bakan Mustafa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli"nin açılışında konuştu.

Mustafa, "Dünyada peş peşe gelen krizler ve çatışmalarla ulusları istikrarsızlaştıran, halkları ve halkların kaynaklarını tüketen ve uluslararası barış ile güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit eden jeopolitik gerilimlerle boğuşurken dezenformasyona karşı hakikatin muhafaza edilmesi büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Savaşların artık sadece geleneksel yöntem ve silahlardan ibaret olmadığını dile getiren Mustafa, anlatı savaşlarını ve kamuoyu yönlendirmesini içinde barındıran medya ve bilgi cephesinin de savaşların bir parçası haline geldiğini söyledi.

Mustafa, yanlış bilginin kışkırtmayı meşrulaştırmak için araç olarak kullanıldığına işaret ederek, basın mensuplarının kan dökülmesinin önlenmesi, mağdurların haklarının korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi için barış dili oluşturulmasında yardımcı rol üstlendiğini vurguladı.

Devrik Beşşar Esed rejiminin ülkede bıraktığı travmaları gidermek ve sivil barışı inşa etmek için medyanın üstleneceği rolün önemine dikkati çeken Mustafa, medyanın bu süreçte kışkırtma yapmadan mağdurlara ahlaki tazminat sağlama konusundaki işlevine değindi.

"Türkiye çevresindeki krizlere seyirci kalmamıştır"

Mustafa, Suriye'de geçmişte gerçeklerin nasıl çarpıtıldığına şahit olduğunu anlatırken, mesleğin onurunu tehlikeye atmayı reddeden gazetecilerin cesaretinden övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyelinin yaralarını sarmak için kapılarını açarak üstlendiği rolü ve medya alanındaki çabalarını takdir eden Mustafa, Türkiye'nin bir yandan Suriyeli gazetecilerin seslerinin duyulmasını desteklediğini diğer yandan belgelenmiş gerçeklerin yok olmadan ortaya çıkması için çaba harcadığını vurguladı.

Mustafa, "Türk medya kuruluşları, Suriyelilerin çektiği acıları, gerçeğe sadık kalarak medya aracılığıyla aktarmakla sağlam bir ortağımız olarak yer aldı, haklı davamızın uluslararası toplumun vicdanında canlı ve dinamik kalmasına katkıda bulundu. Türkiye, çevresindeki kriz ve çatışmalara asla seyirci kalmamıştır." diyerek, Türkiye'nin, siyasi diplomasinin destekleyici bir medya ortamı olmadan tam potansiyeline ulaşamayacağını görerek inisiyatif aldığının ve cesur diplomatik girişimlerde bulunduğunun altını çizdi.

Nefret söylemini artırmaya odaklanan "savaş gazeteciliği" kavramından uzaklaşarak akıl ve diyalog için alan açan "barış gazeteciliği" kavramına geçişin bir zorunluluk olduğunu dile getiren Mustafa, "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli"nden çıkacak önerilerin gelecek nesiller için daha iyi yarınlar inşa etmede önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Suriye, Medya, Son Dakika

