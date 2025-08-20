Suriye Heyeti Türkiye'deki Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Türkiye'deki Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitülerine ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye göre, harp enstitülerine ziyarette bulunan heyete Bakanlık adına Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlık etti.
Taraflar, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliğini güçlendirme ve tecrübe paylaşımını artırma konularında fikir alışverişinde bulundu.
