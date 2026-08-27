Suriye İçin Ekonomik Toparlanma Umudu - Son Dakika
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Suriye İçin Ekonomik Toparlanma Umudu

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BM Temsilcisi Cordone, ABD'nin Suriye'yi terör listeden çıkarmasının ekonomik iyileşme sağlayacağını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'nin siyasi geçiş sürecindeki ilerlemelere işaret ederek ABD'nin, Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasının, ülkenin "ekonomik toparlanmasına yardımcı olacağını" söyledi.

Cordone, BM Güvenlik Konseyinde, " Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Suriye'deki siyasi gelişmelere örnek veren Cordone, Halk Meclisinin yasama öncelikleri ve kalıcı bir anayasa taslağının hazırlanması konularındaki ilerlemelere değinerek, adil yargılanma ve kadınların sürece katılımının öneminin altını çizdi.

Cordone, "Suriyelilerin günlük yaşamlarında somut iyileştirmelere ve ülkelerinde yaşanabilir bir geleceğe ihtiyaçları vardır. Uluslararası destek, siyasi geçiş sürecinin başarısı için elzemdir." dedi.

Bu bağlamda ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Cordone, "Bu adımlar ekonomik toparlanma, yatırım ve Suriye ile daha kapsamlı uluslararası etkileşim için daha elverişli koşulların yaratılmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Cordone, Şam Dördüncü Ceza Mahkemesinin bu ay, gıyabında yargılanan devrik rejimin lideri Beşşar Esed dahil birçok eski yetkiliyi ölüm cezasına çarptırdığına değindiği konuşmasında, "BM politikasıyla uyumlu olarak ve Genel Kurulun çağrısı doğrultusunda, Suriyeli yetkilileri tüm idam cezası infazlarını askıya almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırısını kınadı

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin "ev baskınları, özel mülkler ve tarımsal varlıkların tahrip edilmesi" şeklinde devam ettiğini belirtti.

Cordone, "İsrail tarafından alıkonulan bazı Suriyelilerin serbest bırakılmasını not etmekle birlikte, devam eden gözaltı işlemlerinden endişe duymaktayım." dedi.

Ayrıca, üst düzey İsrailli yetkililerin Suriye topraklarında "ucu açık bir İsrail askeri varlığını savunan açıklamalarından duyduğu endişeyi" dile getiren Cordone, Tel Aviv yönetiminin Suriye topraklarına saldırılarının, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısını "kınadığı" konuşmasında, "Golan Tepeleri, uluslararası hukuk ile ilgili Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararları uyarınca işgal altındaki Suriye toprağı olma niteliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye İçin Ekonomik Toparlanma Umudu - Son Dakika

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