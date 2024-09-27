Suriye İhtilafı İçin Görüşmeler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Suriye ihtilafının çözüm müzakerelerinde Suriye muhalefetini temsil eden heyetle New York'ta görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, BM 79. Genel Kurulu kapsamında Suriye muhalefetini temsil eden heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ihtilafının özündeki sorunların kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması imkanları üzerinde duruldu.