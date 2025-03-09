Suriye İİT'ye Yeniden Üye Oldu

RİYAD, 9 Mart (Xinhua) -- Suriye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na yeniden üye oldu.

Karar, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını, toprak ilhakını ve zorla yerinden etme planlarını görüşmek üzere cuma günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan pazar günü yapılan açıklamada Suriye'nin talebi doğrultusunda alınan kararın uygulanması için gerekli tedbirlerin hayata geçirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan, Filistin ve İran'ın talebi üzerine düzenlenen toplantıda geçtiğimiz kasım ayında Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Filistin ve Kudüs yönelik alınan tüm İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarına destek yinelendi.