Suriye ile Suudi Arabistan Arasında 12 Yıl Aradan Sonra İlk Uçak Seferi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Suriye ile Suudi Arabistan Arasında 12 Yıl Aradan Sonra İlk Uçak Seferi Gerçekleştirildi

Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmalardan sonra 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durduran Suriye ile Suudi Arabistan arasında 12 yıl aradan sonra ilk sefer gerçekleştirildi. Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi. Bu sefer, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşme sinyali olarak değerlendirildi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesiyle birlikte normalleşme süreci başlamıştır.

10.07.2024 15:27
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Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmalardan sonra 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durduran Suriye ile Suudi Arabistan arasında 12 yıl aradan sonra ilk sefer gerçekleştirildi.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Hava Yolları'na ait uçak, bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi.

Seferin, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşme sinyali olduğu ifade edilen haberde, "Bu vesileyle Riyad havalimanları şirketi, Kral Halid Havalimanı'nda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında çok sayıda Suudi yetkilinin katılımıyla bir kutlama düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Riyad-Şam'ın normalleşme süreci

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, iki ülke Mart 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durdurmuştu.

Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliğine geri dönmesine karar verilmesinin ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atarken, Riyad da 26 Mayıs'ta Faysal bin Suud el-Micfil'i Şam'a büyükelçi olarak atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ile Suudi Arabistan Arasında 12 Yıl Aradan Sonra İlk Uçak Seferi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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