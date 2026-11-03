Suriye, IMF ve Dünya Bankası'ndaki Arap gruplarına 1 Kasım 2026'da yeniden katıldı

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye, ülkesinin 1 Kasım 2026 itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Arap gruplarına resmen yeniden katıldığını bildirdi.

Berniye, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu adımın Suriye'nin uluslararası finans kuruluşlarındaki varlığını yeniden tesis etme sürecinde önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmenin Arap ülkeleriyle koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme, uluslararası ortaklıkları genişletme ve Suriye'nin ekonomik toparlanmasını ve mali reform önceliklerini destekleme fırsatı sunduğunu ifade eden Berniye, iki kuruluşla işbirliğinin de genişletildiğini kaydetti.

Berniye, bu kapsamda IMF ile 4. madde istişarelerinin yeniden başlatılması için hazırlık yapıldığını, teknik yardım ve kapasite geliştirme programlarının yoğunlaştırılacağını aktardı.

Dünya Bankası Grubu ortaklığında Suriye'nin Toparlanma ve Yeniden İmar Fonu'nun (START) kurulmasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü belirten Berniye, bu adımların ülkenin uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.