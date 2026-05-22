Suriye, İnsancıl Hukuk Girişimine Katıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Uluslararası İnsancıl Hukuka Yönelik Siyasi Taahhüdün Yenilenmesine İlişkin Küresel Girişim'e katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın "yeni Suriye"nin uluslararası sisteme daha sorumlu ve etkin şekilde entegre olma iradesini yansıttığı ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerine bağlılığın güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın Suriye halkının yaşadığı büyük insani acılara ve fedakarlıklara bir vefa niteliği taşıdığı ifade edilerek bu acıların, eski rejim döneminde yaşanan "ciddi ve sistematik ihlallerin" sonucu olduğu vurgulandı.

"Yeni Suriye" yaklaşımının uluslararası hukuka saygıyı esas aldığı aktarılan açıklamada, bu taahhüdün somut adımlara ve aktif diplomatik girişimlere dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Suriye'nin bu girişime katılımının, uluslararası insancıl hukukun güçlendirilmesine yönelik küresel çabalara katkı sunma iradesini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, sivillerin korunması, insani acıların azaltılması ve silahlı çatışmalarda insani ilkelerin pekiştirilmesine yönelik çalışmalara yapıcı katılım hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin, uluslararası hukuka saygı temelinde çok taraflı işbirliğini güçlendirme ve insani ilkeleri sahada uygulanabilir yükümlülüklere dönüştürme kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye'nin, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası ortaklarla işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yinelediği kaydedilerek bu işbirliğinin uluslararası insancıl hukuka saygının artırılmasına ve insan onurunun korunmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) öncülüğünde başlatılan girişim, devletlerin uluslararası insancıl hukuka yönelik siyasi taahhütlerini yeniden güçlendirmeyi, silahlı çatışmalar sırasında sivillerin korunmasını artırmayı ve savaş hukukuna ilişkin kuralların uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca girişim kapsamında, insani yardım faaliyetlerinin korunması, uluslararası hukuk ihlallerinin önlenmesi ve çatışmalardan etkilenen sivillere yönelik koruma mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.