Suriye, Irak'a Kaçan Askerleri Ülkeye Davet Etti

Güncel

ŞAM, 19 Aralık (Xinhua) -- Suriye'deki geçici yönetim, önceki hükümet döneminde görev yapan ve Irak'a kaçan subay ve askerlerin misillemeye uğrama korkusu olmaksızın ülkeye dönebileceklerini açıkladı.

Hükümet yetkilileri çarşamba günü yapılan açıklamada bir önceki hükümetin düşmesinin son aşamalarında Irak'a kaçan askeri personelin geri döndüklerinde taciz ya da cezayla karşılaşmayacaklarına ilişkin güvence verdi.

Geri dönenlerin herhangi bir sınır kapısını kullanabileceklerini belirten yetkililer, eve dönüşleri kolaylaştıracak prosedürleri düzenlemek için doğrudan Irak hükümetiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Geri dönüşlerin ne zaman başlayacağına dair takvim verilmedi.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre Suriye ordusuna mensup 1.000'den fazla personel, eski Suriye hükümetinin devrilmesinden bir gün önceye denk gelen 7 Aralık'ta Kaim Sınır Kapısı'ndan Irak'a giriş yaptı. Irak tarafı, bu kişilerin Suriye'ye dönüşlerine yönelik düzenlemeler yapılana kadar ülkede geçici olarak bulunduklarını belirtti.