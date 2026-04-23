Suriye, İsrail'in Lübnan Saldırıları İçin Topraklarını Kullanıyor

23.04.2026 03:33
Suriye'nin BM Temsilcisi Olabi, İsrail'in Suriye topraklarını Lübnan'a saldırmak için kullandığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, bölgede saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdüren İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını Lübnan'a yönelik saldırılar için kullandığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Olabi, İsrail'in Suriye topraklarını Lübnan'a yönelik saldırılar için kullandığını belirterek, Güvenlik Konseyi'ni Tel Aviv'in eylemlerinin tüm bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Olabi, İsrail'in "sızdığı Suriye topraklarını kardeş Lübnan'ı hedef alan askeri saldırılar için bir fırlatma noktası olarak kullandığının" altını çizdi.

İsrail'in "saldırgan ve yayılmacı politikalarını sürdürdüğüne" dikkati çeken Olabi, bu bağlamda bölgede "gerilimi ve huzursuzluğu körüklediğini ve güney Suriye'de sürekli saldırılarını tırmandırdığını" vurguladı.

Olabi, BM kuruluşları tarafından belgelendiği şekilde İsrail'in Suriye'de "sivilleri kasten hedef aldığını, Suriyeli çocukları ve sivilleri kaçırdığını" ve "tarım arazilerine bilinmeyen kimyasal maddeler püskürttüğünü" aktardı.

"Görünüşe göre İsrail, hepimizin elde ettiği tüm ilerlemeyi baltalamak amacıyla Suriye'yi mevcut bölgesel gerilime sürüklemeye kararlı." diyen Suriye Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin ve bölgenin istikrarı için "İsrail'i dizginlemek ve saldırgan politikalarına son vermek için derhal ve ciddi bir şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
