Suriye, Mısır'daki İHA Saldırısını Kınadı

Suriye, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki geminin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı saldırıyı kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Mısır'ın Dimyat Limanı'na düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi.

Şam yönetiminin saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, sivil tesislerin güvenliği, deniz ulaşımının emniyeti ve bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerin reddedildiği belirtildi.

Suriye'nin, Mısır'ın güvenliği ve istikrarını hedef alan her türlü eylem karşısında Kahire yönetimi ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgenin güvenliğinin korunması ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulunuldu.