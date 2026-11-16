Suriye'nin BM Temsilcisi Olabi, BMGK'da rahat nefes alma zamanının geldiğini söyledi

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Suriye halkının ve tüm dünyanın İsrail'in ülkesine saldırılarından bıktığını belirterek, bölgenin rahat bir nefes almasının zamanının geldiğini söyledi.

Olabi, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Konuşmasına İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgal ve saldırılarına dikkati çekerek başlayan Olabi, "Suriye halkı ve tüm dünya, İsrail'in saldırılarından ve bunları haklı çıkarmaya yönelik temelsiz bahanelerinden, İsrail liderlerinin siyasi oyunları ve hırsları nedeniyle Suriye'nin istikrara kavuşturulması çabalarını işgalle kısıtlama ısrarından bıktı." dedi.

Bu yanılsamaların ortadan kalkmasının, uluslararası hukuka ve meşruiyete geri dönülmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Olabi, "Bölge halklarının güvenlik ve refah içinde yaşaması için bölgenin rahat bir nefes almasının zamanı geldi." diye konuştu.

Konsey üyelerine İsrail'in saldırganlığı karşısında Suriye'nin yanında durdukları için memnuniyetini dile getiren Olabi, ABD Başkanı Donald Trump'a da İsrail ile Suriye arasındaki arabuluculuk çabaları için ayrıca teşekkür etti.

"Suriye, bölge ülkelerini ve halklarını birbirine bağlayan bir köprüye dönüştü"

Olabi, Suriye'nin bölgede bir umut, kalkınma ve istikrar merkezi olarak rolünün daha da güçlendiğine tanık olduklarını belirterek, "Yeni Suriye, yeni bir dönemi başlatarak mevcut ilişkileri derinleştiriyor ve diğer ülkelerle birlikte uluslararası zorlukların üstesinden geliyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılımına işaret eden Olabi, bunun, Suriye'nin küresel zorluklarla mücadelede dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri yeniden kazandığını teyit ettiğini gösterdiğini söyledi.

Olabi, "Suriye, iki yıldan kısa bir sürede, bölge ülkeleri için istikrarsızlık ve tehdit kaynağı olmaktan çıkıp, bölgenin güvenliğini ve refahını garanti altına almak, zorlukların üstesinden sorumlu diyalog, koordinasyon ve egemenliğe saygı yoluyla gelmek için birlikte çalışan, bölge ülkelerini ve halklarını birbirine bağlayan bir köprüye dönüştü." ifadesini kullandı.

Suriye'nin uluslararası alana dönüşünün sadece siyasi katılımla sınırlı olmadığını aktaran Olabi, Suriye hava yollarının dünyanın birçok ülkesine uçuşlara başladığı ve ülkenin bankacılık sisteminin küresel elektronik ödeme ağına yeniden bağlandığı örneklerini verdi.