ŞAM, 7 Nisan (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinde "teröristler tarafından yerleştirilen" el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere iki kişi de yaralandı.
Devlete ait SANA haber ajansı, patlayıcının Cumartesi günü Dera'nın kuzeyindeki es-Senemeyn kentinin güney mahallesinde infilak ettiğini bildirirken, daha fazla detay vermedi.
Patlama, 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşının doğum yeri olan Dera'daki kırılgan durumun altını çiziyor.
Suriye ordusu, isyancı güçleri kuzeybatıdaki İdlib vilayetine sürdükten sonra 2018'de Dera'nın kontrolünü yeniden ele geçirmiş olsa da bölge zaman zaman güvenliği tehdit eden olay ve saldırılara sahne oluyor.
Son Dakika › Güncel › Suriye'nin Dera vilayetinde patlama: 7 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.
Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?