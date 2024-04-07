Suriye'nin Dera vilayetinde patlama: 7 çocuk hayatını kaybetti

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ŞAM, 7 Nisan (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera vilayetinde "teröristler tarafından yerleştirilen" el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 çocuk hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere iki kişi de yaralandı.

Devlete ait SANA haber ajansı, patlayıcının Cumartesi günü Dera'nın kuzeyindeki es-Senemeyn kentinin güney mahallesinde infilak ettiğini bildirirken, daha fazla detay vermedi.

Patlama, 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşının doğum yeri olan Dera'daki kırılgan durumun altını çiziyor.

Suriye ordusu, isyancı güçleri kuzeybatıdaki İdlib vilayetine sürdükten sonra 2018'de Dera'nın kontrolünü yeniden ele geçirmiş olsa da bölge zaman zaman güvenliği tehdit eden olay ve saldırılara sahne oluyor.