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Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve hava fişekleri kullanıldı - Son Dakika
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Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve hava fişekleri kullanıldı

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

01.01.2024 - 03:37,
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MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Terör örgütü PKK YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Suriye\'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve hava fişekleri kullanıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve hava fişekleri kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve hava fişekleri kullanıldı - Son Dakika
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