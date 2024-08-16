Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.08.2024 15:16
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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