Suriye'nin OPCW Hakları Yeniden Tesis Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'nin OPCW Hakları Yeniden Tesis Edildi

10.07.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'nin OPCW'deki tüm haklarının yeniden kazanılmasını kutladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesini sosyal medya üzerinden kutladı.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'yi, OPCW'deki hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesinden dolayı kutluyorum. Bu, yeni Suriye hükümetinin kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyi ve uluslararası topluma sorumlu şekilde angaje olma taahhüdünü yansıtan anlamlı bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin uluslararası konumunu yeniden kazanmasını yansıtan tarihi bir adım kapsamında, bugün üye devletlerin eşi benzeri görülmemiş uzlaşısıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm haklarını ve ayrıcalıklarını yeniden kazandı."

Lahey'deki temsilciliğimize ve bu desteği sağlayan tüm üye devletlere en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sonucun elde edilmesinde oynadığı kilit rol, değerli çabaları ve sürekli desteği dolayısıyla kardeş Katar Devleti'ne özel teşekkür ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

Suriye'nin OPCW'deki bazı hakları, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silah kullanımı iddiaları nedeniyle 2021 yılında askıya alınmıştı. Ülkede yönetimin değişmesinin ardından yeni Şam yönetimi, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeniden normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin OPCW Hakları Yeniden Tesis Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:28:03. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'nin OPCW Hakları Yeniden Tesis Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.