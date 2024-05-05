Suriye Ordusu ve Terörist Gruplar Arasındaki Saldırıda Bir Çocuk Öldü

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda, 12 yaşındaki bir çocuk öldü, bir sivil yaralandı.
Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Ebzimo köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.
Yaralı kişi, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
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