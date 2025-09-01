PKK/YPG teröristlerinden Halep'e sızma girişimi! Suriye ordusu püskürttü - Son Dakika
PKK/YPG teröristlerinden Halep'e sızma girişimi! Suriye ordusu püskürttü

01.09.2025 00:06
Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Tel Maez köyünde PKK/YPG teröristlerinin sızma girişimini püskürttü. Suriye basınında yer alan haberde "PKK/YPG, topçu atışları yaptı. Ordu da ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusunun, Halep'in doğusundaki Tel Maez köyünde ordu mevzilerine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG teröristlerini pusuya düşürerek püskürttüğü bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, PKK/YPG'li teröristler, Halep kırsalındaki Tel Maez köyünde pusuya düşen gruplarını kurtarmak amacıyla sızma girişiminde bulundu.

SURİYE ORDUSU SIZMAYI PÜSKÜRTTÜ

Teröristlerin ordu mevzilerini hedef aldığı aktarılan haberde, "Çatışmalar hafif silahlarla başladı. PKK/YPG, topçu atışları yaptı. Ordu da ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdi." ifadeleri kullanıldı. Haberde, Suriye ordusunun sızma girişimini püskürttü ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
