Suriye Ordusundan Kaçakçıya Operasyon

HUMUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin Humus kentinin merkezindeki Hawik köyünde düzenlenen bir operasyondaki Suriyeli askerler, 7 Şubat 2025.
Suriye'nin geçici Savunma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin Suriye- Lübnan sınırı boyunca devrik Beşar Esad hükümetinin kalıntılarına ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı operasyonlara devam ettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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