Suriye Sanayisi İçin Yatırım Çağrısı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek,"Suriye'nin şu anda ayağa kalkması için en önemli ihtiyaçlardan biri sanayinin güçlenmesi. Sanayi yalnızca ekonomiyi büyütmüyor, aynı zamanda istihdam da sağlıyor." dedi.

Yılmaz, büyükelçilik heyeti ve Şam Sanayi Odası heyetiyle birlikte başkent Şam'daki gıda, sanayi ve tekstil üretimi yapan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Suriye'de faaliyet gösteren sanayi üretim tesislerini yerinde inceleyerek mevcut durumu gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Sanayinin bir ülkenin "bel kemiği" olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Suriye'nin şu anda ayağa kalkması için en önemli ihtiyaçlardan biri sanayinin güçlenmesi. Bunun için Suriye'ye yeni yatırımcıların gelmesi gerekiyor. Sanayi yalnızca ekonomiyi büyütmüyor, aynı zamanda istihdam da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle enerji alanında yaşanan sorunların sanayi üretimine etkisini incelemeye çalıştığını belirten Yılmaz, buna rağmen üretimin sürdüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Yılmaz, daha önce kurulan sanayi bölgelerinin hem üretim hem de istihdam açısından ülkeye önemli katkı sunduğunu ifade ederek, fabrikalarda dikkat çeken iki önemli unsur bulunduğunu söyledi.

Neredeyse her fabrikada Türkçe konuşan kişilerle karşılaştıklarını belirten Yılmaz, bunun Türkiye'de eğitim alan veya çalışan Suriyelilerin edindikleri deneyimleri ülkelerine taşımaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını da gözlemlediklerini dile getiren Yılmaz, bunun Türkiye'nin makine üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

"Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak." diyen Yılmaz, bu katkının ilerleyen dönemde daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Suriye'de görüştükleri iş insanları ve sanayicilerin, geçmişte iki ülke arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle Türk makinelerini doğrudan temin etmekte zorlandıklarını aktaran Yılmaz, bu ürünlerin zaman zaman Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İtalya üzerinden, farklı markalar kullanılarak Suriye'ye getirildiğini anlattı.

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan normalleşmeyle bu tür engellerin ortadan kalktığını ifade ederek, önümüzdeki dönemde Türkiye'de düzenlenen sanayi ve makine fuarlarına Suriyeli iş insanlarının ilgisinin artmasını beklediklerini söyledi.

Suriye ekonomisinin, Türkiye'nin makine ve sanayi sektörüyle daha güçlü bir işbirliği içinde büyümeye devam edeceğini belirten Yılmaz, ekonomik ilişkilerin iki ülke açısından önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti.