Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor'da bir Suriye ordusu mensubunun öldüğünü açıkladı

Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor'da bir Suriye ordusu mensubunun öldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Deyrizor iline bağlı el-Bağoz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir Suriye ordusu mensubu yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı; saldırıyı üstlenen olmadı, faillerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
ŞAM (AA) – Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı el-Bağoz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir Suriye ordusu mensubu yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada, el-Bağoz bölgesinde ordu mensubunu hedef alan bir saldırı gerçekleştiği ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, faillerin tespiti ve yakalanması için bölgede çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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