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Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı.

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen B.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan B.Ç. tutuklandı.