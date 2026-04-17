Suriye ve Azerbaycan Liderleri Antalya'da Buluştu

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, bu yıl beşincisi düzenlenen beşinci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.
