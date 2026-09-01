Suriye ve Danimarka İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Suriye ve Danimarka İlişkileri Gelişiyor

Suriye ve Danimarka İlişkileri Gelişiyor
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Cumhurbaşkanı Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı ile Suriye'nin yeniden inşasını görüştü.

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, Suriye'nin toparlanma ve yeniden inşa süreci ile ortak ilgi alanındaki konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ve beraberindeki heyet ile Şam'da Halk Sarayı'nda görüştü. Görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Görüşmede, Suriye ile Danimarka arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ile ortak ilgi alanındaki çeşitli başlıklar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, Suriye'de istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak şekilde toparlanma ve yeniden inşa alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Kaynak: ANKA

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