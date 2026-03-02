Suriye ve Pakistan İlişkileri Güçleniyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile artan gerilimin güvenlik ve istikrara etkileri değerlendirildi.

Taraflar, Suriye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması, öncelikli konularda koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konularını da masaya yatırdı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem bölgesel hem uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.