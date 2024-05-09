Suriyeli Anne, PKK/YPG\'den Oğlunun Hesap Sorulmasını İstiyor

Güncel

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de PKK/ YPG'nin kaçırdığı evladından haber alamayan Fatıma Ahmed, terör örgütünden hesap sorulmasını istiyor.

48 yaşındaki Ahmed, AA muhabirine, örgütün sözde gençlik yapılanması Şebibe Sevriye'nin şubatta 17 yaşındaki tek oğlunu kaçırdığını söyledi.

Eşini 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayının patlaması sonucu kaybeden Ahmed, eğitimini bırakmak zorunda kalan oğlunun, evin geçimini sağlamak amacıyla sebze halinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Ahmed, "1 Şubat 2024'te Musab El-Khalaf'ın elebaşı olduğu Şebibe Sevriye, sebze haline gelerek oğlumun da aralarında olduğu çok sayıda çocuğu kaçırdı." dedi.

Anne Fatıma Ahmed, "Benim tek erkek çocuğum. Ondan başka kimsemiz yok. Onu kaçıran örgüt yapılanmasına gittim. Orada olmadığını söylediler. Kaçırdıklarını itiraf etmiyorlar ama sebze halinde onların kaçırdığını söylediler." ifadelerini kullandı.

Oğlunun sağlığından endişe ettiğini dile getiren Ahmed, şunları kaydetti:

"Ona hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Onu kaçıranlara, bizlerden ayıranlara hakkımı helal etmiyorum. Oğlum silah tutamaz, örgütün düşüncelerini kabul etmez, onları kabul etmiyoruz. Biz barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Oğlumun peşimi bırakmayacağım, onu bulacağım. Şebibe Sevriye dedikleri güçler oğlumu kaçırdı. Onlardan hesap sorulmasını istiyorum."

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler (BM), 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığını açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları kaçırarak zorla silah altına almaya devam ediyor.

PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi tarafından muhatap alınarak, örgütün artık çocukları eylemlerine alet etmeyeceğine dair belge imzalamasına rağmen eylemlerini sürdürüyor.

Kaçırıp alıkoyduğu çocukları silahlı eğitim için kamplara götüren ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, bu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.