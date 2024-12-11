Suriyeli Esnaf, Muhaliflerin Kutlaması İçin Ücretsiz Lokma Dağıttı

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KASIMPAŞA'da Suriyeli bir esnaf, muhaliflerin Şam'a girmesini kutlamak için ücretsiz lokma dağıttı.

Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından Türkiye'de Suriyeliler kutlama yapmıştı. Beyoğlu Kasımpaşa'da Suriyeli bir esnaf ise aracıyla geldiği meydanda vatandaşlara ücretsiz lokma dağıtarak sevincini paylaştı. Esnafın LED tabelasında ise "Esat düştü, bu sevinci paylaşmak için lokum ikram ediyorum" yazdığı görüldü.