Suriyeli Kadın, Ramazan Ayında Kaybettiklerini Anlattı - Son Dakika
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Suriyeli Kadın, Ramazan Ayında Kaybettiklerini Anlattı

Suriyeli Kadın, Ramazan Ayında Kaybettiklerini Anlattı

Suriye'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Nesrin Abdülkafi, ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiğini anlattı. Abdülkafi, yaşadığı zorluklar nedeniyle çocukları için yardım istedi.

29.03.2024 11:18  Güncelleme: 11:40
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ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de 3 çocuğunu Beşşar Esed rejiminin saldırısında, eşini de işkence sonucu kaybeden Nesrin Abdülkafi, bir ramazanı daha buruk geçiriyor.

Humuslu 48 yaşındaki Abdülkafi, 2011'de ramazanda Esed rejiminin eşini tutuklamasıyla 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Nesrin Abdülkafi, 2012 yılı ramazanında eşinin Esed rejimi hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi.

Esed rejimi saldırılarının Humus il merkezinde arttığı dönemde 2 kızı ve bir oğluyla kentin Vear ilçesine göç etmek zorunda kalan Abdülkafi, 2 oğlunu geride bıraktı.

Esed rejiminin 2013'teki ramazanda il merkezine düzenlediği roket saldırılarında ise 2 oğlunu kaybeden Abdülkafi, yaklaşık 3 yıl boyunca Vear ilçesinde kuşatma altında kaldı. Abdülkafi, 2016'da ise 3 çocuğuyla zorunlu tahliyeyle İdlib'e göç etti.

Abdülkafi, 2016 ramazanında İdlib'de rejimin saldırılarında bir çocuğunu daha yitirdi. Böylece 3 çocuğunu Esed rejimin saldırılarında, eşini de işkence merkezinde kaybeden Abdülkafi, 2 kızıyla Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bizia beldesine göçtü.

Nesrin Abdülkafi, AA muhabirlerine ramazanda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Abdülkafi, "2012'deki ramazanda eşimi, 2013'teki ramazanda 2 oğlumu, 2016'daki ramazanda ise bir oğlumu aynı şekilde kaybettim. Eşimin öldüğünü ramazanda öğrendim. Cesedini alıp gömdük, vücuduna eziyet etmişlerdi, darp izleri vardı." ifadelerini kullandı.

Göç ettikleri Vear'da kuşatma altında kaldıklarını anlatan Abdülkafi, "Aç bırakıldık, saldırıya maruz kaldık, daha sonrasında da otobüslerle zorla vatanımızdan çıkarıldık. İdlib'e göç ettik. (İdlib) Yabancı yer. Geçim sıkıntısı yaşadık." diye konuştu.

"Çocuklarım için yardım istiyorum"

Abdülkafi, ramazanın kendisi ve ailesi için çok zor geçtiğini vurgulayarak, "Her ramazan geldiğinde anılarım, çocuklarım aklıma geliyor. Ramazan, bayram ayı ama ben bayram edemiyorum. İftar, sahur hep gözyaşları içerisinde geçiyor." dedi.

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle kızlarından birinin psikolojisinin bozulduğuna işaret eden Abdülkafi, "Şu an ilaçla duruyor. Hayır sahiplerinin yardımlarıyla hayata tutunuyoruz. Her şeyimizi kaybettik, çocuklarım, evim, eşim...Hepsini ramazanda kaybettim. Sadece Kur'an okuyarak çocuklarımın acılarını unutabiliyorum." ifadesini kullandı.

Abdülkafi, kızları ve 3 torunuyla aynı evde yaşadıklarını anlatarak, "Bu ramazanda hayır sahiplerinden çocuklarım için yardım istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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