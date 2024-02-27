Suriyeli mühendis İdlib'de elektrikli araç üretiyor - Son Dakika
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Suriyeli mühendis İdlib'de elektrikli araç üretiyor

Suriyeli mühendis İdlib\'de elektrikli araç üretiyor

Suriye'nin başkenti Şam'dan yerinden edilen mühendis Yusuf Humam, İdlib ilinde kısıtlı imkanlarla elektrikli araç üretiyor. Humam, düşük maliyetli elektrikli araç tasarlayarak bölge halkının ulaşım ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Aracın test sürüşü aşamasında olan Humam, ürünü geliştirmek ve verimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lityum akü takıldığında aracın 500 kilometre yol gidebileceği belirtiliyor.

27.02.2024 15:16
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? AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin başkenti Şam'dan Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerinden edilen mühendis Yusuf Humam, sığındığı İdlib ilinde kısıtlı imkanlarla elektrikli araç üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kimya mühendisi Humam, Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 2018'de yerinden edilerek İdlib'in Binneş ilçesine yerleşti.

Evli ve 3 çocuk babası Humam, İdlib'de torna atölyesi açarak hem mesleğini icra etmeye hem de ailesini geçindirmeye başladı.

Humam, İdlib'de akaryakıt ve otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle düşük maliyetli elektrikli araç üretimine girişti.

Şamlı girişimci Humam, AA muhabirine, küçük bir araba görüntüsündeki elektrikli aracını, özellikle İdlib'de alım gücü düşük aileler için tasarladığını söyledi.

Humam, aracın test sürüşü aşamasında olduğunu belirterek, "Bölgede aileler ulaşım ihtiyacını motosiklet kullanarak karşılamaya çalışıyor ancak bu durum geniş aileler için mümkün olmuyor. Teknik bilgim doğrultusunda bu projeye başladım." dedi.

Kısıtlı imkanlarla yürüttüğü projesinden bölge halkının faydalanmasını amaçladığını kaydeden Humam, "Üretim aşmasını tamamladıktan sonra deneme sürecine başladık. Çok sayıda kişi bizi arayarak ürünü satın almak istedi. Ancak ürünü geliştirmek ve verimini artırmak istediğimden bu teklifleri şimdilik reddettim." diye konuştu.

"Lityum akü takılınca 500 kilometre yol gidebilecek"

Aracın 60 kilometre azami hız yapabildiğini anlatan Humam, "Araç 4 saatte şarj oluyor. 50 kilometrelik menzile sahip ve 3 kişiyi taşıyabiliyor. Aküyü geliştirme denemelerimiz sürüyor." dedi.

Humam, araca lityum akü takılması halinde 30 ila 60 dakika şarjın ardından 500 kilometre yol gidebileceğini belirtti.

Yusuf Humam, "Yeterli birikim var sadece daha fazla uygulama gerekiyor. Satın alamadığımız herhangi bir teknolojiyi kendimizin yapabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akünün türüne göre taşıt fiyatının değişeceğini söyleyen Humam, "Suriye halkı üretim yapmayı seviyor, el ele verirsek çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz birbirimizi tamamlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyeli mühendis İdlib'de elektrikli araç üretiyor - Son Dakika

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