Suriyeliler Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika
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Suriyeliler Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Suriyeliler Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Süleymaniye'deki Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü tatlı dağıtarak kutladı. Hayalleri Suriye'ye dönüş.

11.12.2024 18:47
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Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, mutluluklarını paylaşmak için kentte vatandaşlara tatlı dağıttı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Barike Kampında yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin çöküşünü tatlı dağıtarak kutladı.

Ömrünün çoğunu ülkesinden uzak yaşayan 18 yaşındaki Dalya Abdullah, evine ve topraklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

AA muhabirine konuşan Abdullah, göç ettiklerinde 6 yaşında olduğunu ve 12 yıldır Süleymaniye'de yaşadığını söyledi.

"Herkes Suriye'de olanlardan mutlu. Biz Suriye'ye gitmek istiyoruz. Güvenliğin sağlandığını görmeyi ümit ediyoruz. Esed sonrası ülkenin iyi olacağını ve geri dönmeyi umuyorum." diyen Abdullah, son ikin gün içinde Suriye'deki hapishanelerin durumunu görünce şok olduklarını da vurguladı.

Kampta öğretmenlik yapan Macid Halil de Baas rejiminin çöküşünü büyük bir sevinçle karşıladığını anlattı.

Halil, "2011'deki savaşta Baas rejimi binlerce Suriyeliyi öldürdü. Bugün ise rejimin yıkılışını tatlı dağıtarak kutluyoruz. Özgür, barışçıl bir Suriye'nin kurulmasını ve tekrar evlerimize kavuşmayı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyeliler Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika

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