Suriyeliler Emevi Camii'nde Coşkuyla Namaz Kıldı

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- Şam'daki tarihi Emevi Camii görüntülendi: Suriyeliler camiye akın etti

ŞAM - Suriyeliler muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın ederken, muhalif güçler ile birlikte camide namaz kıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük coşku yaşanmaya devam ediyor. Esad rejiminin devrilmesiyle meydanlara dökülen Suriyelilerin bir başka adresi de Emevi Camii oldu. Tarihi camide Suriyeliler ile muhalif güçlerin namaz kıldığı görüldü.