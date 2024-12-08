Suriyeliler Fatih Camii\'nde Şam Kutlaması Yaptı

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FATİH Camii avlusunda toplanan Suriyeliler, muhaliflerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren kutlama yapıyor. Ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yapan Suriyeliler sloganlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunuyor.

Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan Suriyeliler Fatih Camii avlusunda toplandı. Sabah saatlerinden itibaren cami avlusunda toplanan Suriyeliler kutlama yapmaya başladı.

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA KUTLAMA

Camii avlusunda bir araya gelen Suriyeliler sloganlar attı. Sevinç gösterilerinde bulunan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kalabalık 'Özgür Suriye' sloganları attı. Fatih Camii'nde her yaştan Suriyelinin katıldığı sevinç gösterileri devam ediyor. Kutlamalara katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. Kadın ve çocukların da katıldığı kutlamalar sırasında sık sık tekbir geitiren Suriyeliler Fatih Camii avlusundaki bekleyişlerini sürdürüyor.