Suriyeliler Fatih Camii'nde Şam Kutlaması Yaptı - Son Dakika
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Suriyeliler Fatih Camii'nde Şam Kutlaması Yaptı

Suriyeliler Fatih Camii\'nde Şam Kutlaması Yaptı

FATİH Camii avlusunda toplanan Suriyeli muhalifler, Şam'a giriş müjdesini kutlayarak Türk ve Suriye bayraklarıyla sevinç gösterisi düzenledi. Kalabalık, sloganlar atarak coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı.

08.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:18
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FATİH Camii avlusunda toplanan Suriyeliler, muhaliflerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren kutlama yapıyor. Ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yapan Suriyeliler sloganlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunuyor.

Suriye'de muhalif güçlerin Şam'a girdiklerini açıklamasının ardından İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan Suriyeliler Fatih Camii avlusunda toplandı. Sabah saatlerinden itibaren cami avlusunda toplanan Suriyeliler kutlama yapmaya başladı.

TÜRK VE SURİYE BAYRAKLARIYLA KUTLAMA

Camii avlusunda bir araya gelen Suriyeliler sloganlar attı. Sevinç gösterilerinde bulunan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kalabalık 'Özgür Suriye' sloganları attı. Fatih Camii'nde her yaştan Suriyelinin katıldığı sevinç gösterileri devam ediyor. Kutlamalara katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. Kadın ve çocukların da katıldığı kutlamalar sırasında sık sık tekbir geitiren Suriyeliler Fatih Camii avlusundaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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