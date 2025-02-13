Suriyelilere Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda İkram

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VAKIFLAR Genel Müdürlüğü tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine dönen Suriyelilere gümrük işlemleri devam ederken yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü de sınır kapasında çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmeyi bekleyen Suriyelilere gümrük işlemleri sürerken yiyecek ve içecek ikram ediyor.