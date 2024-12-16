Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriye'deki muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Hatay'da bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin geri dönüş işlemleri yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı mobil hizmet araçları ile Hatay Valiliği çadırlar kurarak bekleyen kişilerin mağdur olmamalarını sağladı.

16.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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TÜRKİYE'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Suriye'deki muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na, bu sabah da gelen çok sayıda Suriyeli, geri dönüş işlemlerini için sınırda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, gümrük kapısındaki yoğunluğu hafifletmek amacıyla mobil hizmet araçlarını devreye soktu. Ayrıca Hatay Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış beklentisi nedeniyle bekleyen kişilerin mağdur olmamaları için çadır kurdu. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ülkelerine doğru yola çıkıyor.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor - Son Dakika

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