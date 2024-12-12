Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü

Güncel

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan Alaeddin Hindave (24), AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Hindave, "Sağ olsun Türkiye bize kapılarını açtı. Heyecanlıyım. Vatanımıza sağ salim döneceğimiz için mutluyum. Kimseyle bir problemimiz olmadı. Allah'a şükürler olsun savaş bitti. Tayyip Başkanımız bizi yalnız bırakmadı, Türkiye'nin kapılarını bizlere açtı. Ellerinden öperim." diye konuştu.

Türkiye'de büyüdüğünü belirten Hindave, "Biz burada büyüdük, şimdi Halep'e gideceğiz. Orada bir evimiz var. Evimiz yıkılmışsa tekrar yapıp yerleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Ömer Elomer de Türkiye'de okula gittiğini, eğitimine artık ülkesinde devam edeceğini dile getirdi.

12 yaşındaki Ahmet Iğbeş ise "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye." dedi.