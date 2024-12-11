Sürmene\'de Çatı Yangını Söndürüldü

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürmene, Araklı ve Of ilçelerinden itfaiye ekiplerinin müdahalesince söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.