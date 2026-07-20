Suruç Katliamı'nın 11. Yıldönümü - Son Dakika
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Suruç Katliamı'nın 11. Yıldönümü

20.07.2026 16:29
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EMEP Başkanı Aslan, katliamda adalet sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Suruç'ta yaşamını yitirenleri katliamın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha anarken; Suruç'ta, Ankara'da, Diyarbakır'da gerçekleştirilen katliamlara ilişkin tüm gerçekler açığa çıkarılıp gerçek adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi yeniden ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı açıklamada, Şanlurfa'nın Suruç ilçesinde 11 yıl önce gerçekleşen 33 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı katliamda sorumluların hala açığa çıkarılmadığını ifade etti.

Katliamın ardından başlatılan soruşturma sonucunda iddianamenin "çarpık bir gerçeklik inşa etme çabası" ile hazırlandığını belirten Aslan, sadece 2'si firari 3 sanığın yargılandığının altını çizdi. Suriye sınırında IŞİD'liler ile askerler arasında görüşmeler ve pazarlıklar yapıldığını ileri süren Aslan, buna rağmen ilişkilerin açığa çıkarılmadığını, kamera kayıtlarının silindiğini savundu.

Aslan, açıklamasına şöyle devam etti:

"11 yıldır aileler ve demokrasi güçleri, soruşturma ve yargılama aşamasında açığa çıkan tüm bu bilgiler doğrultusunda gerçek adaletin tesis edilmesi için mücadele ederken emniyet ve yargı, faillerin ilişkide olduğu diğer başka isimlerin ve devlet bağlantılarının ortaya çıkmaması için özel bir direnç sergiledi. Bu direnci, ortaya çıkan bilgiler ışığında Suruç avukatlarının 2024'te yaptıkları suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma sürecinde görmek de mümkün. Zira savcılık yine soruşturma için gizlilik kararı verdi, 2 yıldır süreç sonuçlanmadığı gibi ailelere ve avukatlara süreçle ilgili tek cümle bilgi verilmedi."

"TARİHİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİYDİ"

İki seçim takvimine denk düşen 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arası, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biriydi. AKP'nin tek başına iktidar olma çoğunluğunu ilk kez yitirdiği 7 Haziran seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır'daki HDP mitingine dönük bombalı saldırı ile başlayan zincirleme katliamlar döneminin ikinci halkası idi Suruç Katliamı. Suruç'un ardından gerekli adımların atılmaması Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 10 Ekim'in önünü açtı. AKP 10 Ekim'den bir kaç hafta sonra gidilen seçimlerde yeniden tek başına iktidar olma çoğunluğunu elde etti.

10 Ekim Katliamı sonrası 'Anket yaptırdık, oylarımız yükseliyor' diyen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AKP'den kopuşunun ardından 'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi insan içerisine çıkamaz' demişti, ancak Suruç ve 10 Ekim ailelerinin ısrarlı çağrılarına rağmen bildiklerini açıklamak yerine siyasi pazarlık aracı olarak kullandı.

"ADIM ATILMAMASI SAMİMİYETSİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

Suruç, 10 Ekim ve Diyarbakır katliamları en alttaki emniyet görevlilerinden dönemin hükümet yetkililerine uzanan sıralı bir sorumluluğa işaret etmektedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların yeniden açılacağını ve ucu kime çıkarsa çıksın sonuna kadar gidileceğini açıklarken, Suruç başta olmak üzere IŞİD'in gerçekleştirdiği katliamlarda adı ve rolü belli kamu görevlileri ve siyasiler açısından tek bir adım atılmaması samimiyetsizliğin göstergesidir. Bu katliamların aydınlatılması sadece katliamlarda yaşamını yitirenlerin yakınları açısından değil, demokratik bir ülke mücadelesi açısından da önem taşımaktadır.

Suruç'ta yaşamını yitirenleri katliamın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha anarken; Suruç'ta, Ankara'da, Diyarbakır'da gerçekleştirilen katliamlara ilişkin tüm gerçekler açığa çıkarılıp gerçek adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi yeniden ifade ediyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini de adalet mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç Katliamı'nın 11. Yıldönümü - Son Dakika

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