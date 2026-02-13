Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırsal İzci Mahallesi'nde yaşayan A.K. ve F.K, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Suruç'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi
